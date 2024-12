Nach Grazer FPÖ Finanzskandal: Neue Richtlinien für Verfügungsmittel

Veröffentlicht am 4. Dezember 2024, 20:40 / ©Andreas Zettler/KPÖ

Nach Bekanntwerden der Grazer FPÖ Finanzcausa war für die Koalition aus KPÖ, Grünen und SPÖ klar, dass es neue Richtlinien für die Klubförderung der Parteien im Rathaus und für die Verfügungsmittel braucht. Erst kürzlich sorgte eine Spesenliste des Ex-Vizebürgermeisters, in welcher Skiurlaube, Bewirtungen und auch ein Faschingskostüm, auf Kosten von Steuergeld erworben wurde, für Wirbel. Gezahlt wurden diese privaten Leistungen von Verfügungsmitteln.

Verfügungsmittel dürfen nicht für private Zwecke verwendet werden

Grundsätzlich verfügen Grazer Stadtregierungsmitglieder über ein Spesenkonto. „Diese Gelder dürfen bestimmte Funktionen in der Stadt ohne die sonst geltenden strengen formalen Abrechnungsvorschriften verwenden. Allerdings sind sie auf Maßnahmen beschränkt, die im gesetzlichen Aufgabenbereich dieser Funktionen liegen. Sie dürfen nicht für private Zwecke verwendet werden“, so informierte Hans-Georg Windhaber, Direktor des Stadtrechnungshofes.

Welche Stellen sollen Verfügungsmittel erhalten?

Es sollte eruiert werden, wer überhaupt Anspruch auf diese Verfügungsmittel haben soll: „Aus dem Rathaus hieß es im Oktober letzten Jahres, dass die Präsidialabteilung eine entsprechende Richtlinie erarbeiten werde, sobald sich im Rahmen des Prozesses ‚Kommunales PLUS‘ klärt, welche Stellen zukünftig überhaupt Verfügungsmittel erhalten sollen. Zudem soll das Ergebnis der noch in Bearbeitung befindlichen Klubförderungsrichtlinie abgewartet werden, da die dort bestimmten Förderungszwecke als Orientierungshilfe für die künftige Regelung der Verfügungsmittel dienen könnten“, hieß es in einer Aussendung der NEOS im Oktober.

Konkrete Richtlinien für Verfügungsmittel

„Die neuen Richtlinien machen klar, wofür Mittel verwendet werden dürfen und wofür nicht. Es handelt sich um Steuergeld und deshalb war und ist für die Koalition wichtig, dass Transparenz und Nachvollziehbarkeit an oberster Stelle stehen“, betont SPÖ-Klubvorsitzende Daniela Schlüsselberger, die die Koordination der Erarbeitung übernommen hatte.

Klubförderung gesenkt

Zustimmung zur Klubförderrichtlinie wurde von allen Parteien signalisiert, die sich an den Gesprächen konstruktiv beteiligt haben. „Die Klubförderung wurde in dieser Periode bereits dreimal um je 10 Prozent gesenkt. Wenn alle Menschen aufgrund der Teuerungen zum Sparen gezwungen sind, darf die Politik bei sich selbst keine Ausnahme machen. Aus demokratiepolitischen Gründen darauf geachtet, dass nicht linear gekürzt wird, sondern kleine Parteien bevorzugt werden“, erklärt KPÖ-Klubobfrau Sahar Mohsenzada. 2022 wurde die Klubförderung von 5,55 Euro pro Wahlberechtigtem auf 5 Euro, 2023 auf 4,5 Euro und 2024 abermals auf 4 gesenkt. Dadurch wurden 2022 Mittel in der Höhe von über 120.705 Euro bzw. 109.732 Euro im Jahr 2023 frei. Nun sind es erneut 109.732 Euro, die für andere städtische Aufgaben zur Verfügung stehen. Summiert ergibt das 2022–2024 eine Einsparung von 691.000 Euro.

Klar formulierte zulässige Verwendungsbereiche

Gerhard Hackenberger von den Grünen betont als Vorsitzender des Finanz- und Beteiligungsausschusses sowie Mitglied des Kontrollausschusses schließlich mit Blick auf mutmaßlich regelwidrige Verwendungen von Klubfördergeldern und Verfügungsmitteln vor einigen Jahren: „Mit dem unerträglichen Wissen um die Zahnlosigkeit der derzeit noch geltenden Klubförderungs- und Verfügungsmittelrichtlinien, legen die von uns erarbeiteten neuen Reglements klar formulierte zulässige Verwendungsbereiche fest. Und ich bin sicher, eine den Richtlinien widersprechende Verwendung von Geldern wird in Zukunft durch verstärkte Kontrollmechanismen, die verpflichtende Aufbewahrung der gesamten Buchhaltungsunterlagen sowie letztendlich auch dank der vorgesehenen Sanktionen und Rückzahlungspflichten nicht mehr vorkommen.“