Brandursache geklärt: Kerze löst Feuerwehreinsatz aus

Am Abend des 3. Dezember 2024 hat in Feldkirchen ein Haus gebrannt. Nun ist klar, warum.

Veröffentlicht am 4. Dezember 2024, 20:42 / ©Markus-stock.adobe.com

Gegen 22.30 Uhr hat am gestrigen Dienstagabend, den 3. Dezember 2024, eine 32-jährige Kärntnerin bemerkt, wie in ihrem Haus in Feldkirchen (Kärnten) ein Brand im Erdgeschoß ausgebrochen ist. Nachdem sie ihre Mutter alarmierte, verließen die beiden das Haus, gingen zum Nachbar, von wo aus die Feuerwehr gerufen wurde. Rund 40 Einsatzkräfte konnten den Brand schließlich eindämmen und den im Haus befindlichen Hund retten. Das Haus selbst ist derzeit nicht bewohnbar. Nun wurde die Ursache des Feuers geklärt.

Kerze oder Teelicht sorgt für Feuer

Wie die Polizei nun berichtet, hätte die Brandursachenermittlung der Brandermittler des Landeskriminalamtes Kärnten ergeben, dass ein unbeaufsichtigtes offenes Feuer – eine Kerze oder ein Teelicht – im Vorraum für die Entstehung des Brandes verantwortlich war. Ebenfalls im Einsatz standen Beamte der Polizeiinspektion Feldkirchen und der Brandverhütungsstelle des Kärntner Landesfeuerwehrverbandes sowie Mitarbeiter des Bauamtes der Gemeinde Feldkirchen und ein Statiker. Mittlerweile wurde die Statik des Gebäudes geprüft und keine Einsturzgefahr mehr festgestellt.