Zwischenhocheinfluss bringt Sonnenschein in die Steiermark

Am Donnerstag zeigt sich in der Steiermark wieder die Sonne

Am Donnerstag zeigt sich in der Steiermark wieder die Sonne

Veröffentlicht am 4. Dezember 2024, 20:58 / ©Gerald Heumann

„Zwischenhocheinfluss sorgt am Donnerstag für Sonnenschein. Der Tag beginnt im Norden aber noch mit Wolken, im Süden liegt eine Hochnebeldecke. Nach und nach kommt die Sonne heraus, am Nachmittag ist der Himmel oft gering bewölkt. Von Mariazell bis ins Joglland weht spürbarer Nordwestwind“, so die Prognose der GeoSphere Austria. Und weiter: „Es bleibt kalt, nach Frühtemperaturen zwischen -6 und -1 Grad erreichen die Höchstwerte 0 bis 5 Grad.“