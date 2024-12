Über dem Nebel ist es in Kärnten am Donnerstag teils wolkenlos

Über dem Nebel ist es in Kärnten am Donnerstag sonnig und teils wolkenlos.

Über dem Nebel ist es in Kärnten am Donnerstag sonnig und teils wolkenlos.

Am Donnerstag, 5. Dezember 2024, herrscht in Kärnten Hochdruckeinfluss. Meist ist das Wetter also sehr sonnig, regional könnte es sogar wolkenlos sein. Aber: „Vor allem im Klagenfurter Becken und den größeren Tälern kann sich Nebel oder Hochnebel mit einer Obergrenze zwischen 700 und 900 Metern örtlich bis zum Nachmittag halten, dann sollte sich auch hier die Sonne weitgehend durchsetzen“, erklären die Meteorologen der „GeoSphere Austria“. Wolken kommen dann gegen Abend vor allem an der Grenze zu Osttirol wieder auf. Die Tageshöchstwerte liegen mit ein bis vier Grad nur knapp über dem Gefrierpunkt.