Sonne und Wolken im Wechsel: Österreichs Wetter für Donnerstag

Die Wetterprognose für Donnerstag in Österreich zeigt, dass der Tag zunächst mit Restwolken beginnt, besonders nördlich des Alpenhauptkammes. In den inneralpinen Becken und Tälern sowie südlich des Alpenhauptkammes kann sich Nebel und Hochnebel bis in den Vormittag hinein halten. Doch nach und nach wird es allgemein sonniger, und die Wolken weichen der Sonne. Am Nachmittag sorgt eine Warmfront von Westen für zunehmende Bewölkung. Der Wind bleibt dabei meist schwach und weht aus West bis Nord. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus 7 und plus 3 Grad, während die Tageshöchsttemperaturen bei 0 bis 6 Grad liegen.