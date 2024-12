Von Wolken zur Sonne: So wird das Wetter in Wien am Donnerstag

Für den Donnerstag in Wien meldet GeoSphere Austria wechselhaftes Wetter. Zu Beginn des Tages halten sich noch Restwolken und teils auch lokale Hochnebelfelder. Doch im Laufe des Tages wird es zunehmend sonnig, auch wenn die Wolken immer wieder durchziehen. Der Wind weht zunächst schwach aus West bis Nordwest, dreht jedoch am Abend auf Südost. Die Temperaturen starten in den Morgenstunden bei minus 1 Grad. Am Tag klettern die Werte dann auf maximal 3 bis 4 Grad.