Plötzlich aus Parkplatz gefahren: Motorradfahrer von Auto überrascht

Veröffentlicht am 4. Dezember 2024, 21:21 / ©KK

Gegen 18.15 Uhr war eine 71-Jährige soeben dabei, den Parkplatzbereich eines Lebensmittelgeschäftes mit ihrem Auto zu verlassen. Laut ihren Angaben überzeugte sie sich vor dem Ausfahren, ob sie freie Fahrt habe. Weiters gab sie an, kein Fahrzeug wahrgenommen zu haben und daher auf die Straßganger Straße in nördliche Richtung gefahren zu sein.

Verletzter Motorradfahrer ins UKH Graz gebracht

Ein 55-Jähriger war zum selben Zeitpunkt mit seinem Motorrad auf der Straßganger Straße in nördliche Richtung unterwegs. Er gab an, dass die 71-Jährige unmittelbar vor ihm aus dem Parkplatzbereich fuhr und er eine Vollbremsung einleitete, um eine Kollision zu vermeiden. Der 55-Jährige kam zu Sturz und rutschte mit dem Motorrad gegen das Fahrzeug. Dabei verletzte er sich unbestimmten Grades und wurde in weiterer Folge ins UKH Graz gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt.