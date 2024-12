Grazer (81) nach Unfall reanimiert: Zustand kritisch

Veröffentlicht am 5. Dezember 2024, 06:41 / ©5 Minuten

Gegen 17.15 Uhr war ein 81-jähriger Grazer mit seinem Auto im Bereich der Bushaltestelle „Schulzentrum St. Peter“ unterwegs. Laut Zeugenaussagen sei er mit einem Verkehrsschild kollidiert und in weiterer Folge auf einen an der Ampel stehenden Pkw zugefahren. Dabei kam es zu einer Kollision der beiden Pkw. 5 Minuten berichtete bereits: Mann reanimiert: Medizinischer Notfall führt zu Unfall in Graz.

Zustand kritisch

Mehrere Passanten holten den 81-Jährigen aus dem Fahrzeug, leisteten Erste Hilfe und setzten einen Notruf ab. Der 81-Jährige wurde vor Ort reanimiert und weiters ins LKH Graz gebracht, sein Zustand ist kritisch. Ein Alkotest verlief negativ.

Medizinischer Notfall: Grazer musste reanimiert werden

Laut Aussagen des unverletzten zweitbeteiligten Pkw-Lenkers habe der Mann bei der Kollision einen bewusstlosen Eindruck gemacht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte ein medizinischer Notfall des 81-Jährigen der Grund für den Verkehrsunfall gewesen sein. Er selbst konnte zum Unfall noch nicht befragt werden. Die Petersgasse war für etwa eine Stunde gesperrt.

05.12.2024 um 07:04 Uhr