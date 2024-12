Von „Renaturierung“ bis „Heast“: Das ist das Wort des Jahres 2024

Veröffentlicht am 5. Dezember 2024, 06:41 / ©APA/HARALD SCHNEIDER

Die Gesellschaft für Österreichisches Deutsch hat entschieden: Das Wort des Jahres 2024 lautet „Renaturierung“. Dieser Begriff, der vor allem in der Umweltpolitik an Bedeutung gewonnen hat, steht für die Rückführung von genutzten Flächen und Gewässern in einen naturnahen Zustand. Laut der Jury handelt es sich um ein „politisch aufgeladenes Wort“, das durch die Verabschiedung des EU-Renaturierungsgesetzes unter der Federführung der österreichischen Umweltministerin Leonore Gewessler besonders ins öffentliche Bewusstsein rückte.

Mit deutlichem Vorsprung: Renaturierung“ triumphiert

Mit 24 Prozent der Stimmen setzte sich „Renaturierung“ gegen starke Mitbewerber durch. Den zweiten Platz belegte das KI-Programm „ChatGPT“ (18 Prozent), gefolgt von „Swiftie“ (16 Prozent), der Bezeichnung für Fans der Sängerin Taylor Swift, deren Wien-Konzerte dieses Jahr wegen eines Terroralarms abgesagt wurden.

Kontroversen um „Volkskanzler“: Sorgte für heftige Kritik

Beim Unwort des Jahres fiel die Wahl mit 34 Prozent der Stimmen auf „Volkskanzler“, ein Begriff, mit dem sich FPÖ-Chef Herbert Kickl bezeichnet hatte. Die Jury kritisierte die Nutzung des Begriffs, der an nationalsozialistische Rhetorik erinnere. Auf den weiteren Plätzen landeten „Talahon“ und „Remigration“. Das Jugendwort des Jahres, „Heast“, schaffte es mit 17 Prozent auf Platz eins. Es wurde knapp vor „cooked“, das Situationen der Ausweglosigkeit beschreibt, und „Aura“ gewählt.

Spruch des Jahres mit Humor: „Lugner ist immörtal“ gewann die Herzen

Zum Spruch des Jahres wurde das humorvolle „Lugner ist immörtal“ gekürt, das auf den verstorbenen Baumeister Richard Lugner anspielt. Als Unspruch des Jahres wurde „Euer Wille geschehe“ ausgezeichnet, eine Aussage von Herbert Kickl, die als kontrovers empfunden wurde. Insgesamt beteiligten sich 10.434 Menschen an der Wahl, die von der Gesellschaft für Österreichisches Deutsch in Zusammenarbeit mit der APA organisiert wurde. (APA/red. 5. 12. 24)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.12.2024 um 07:10 Uhr aktualisiert