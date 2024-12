Ausbildung mit Zukunft: HTL Mössingerstraße stellt Weichen für Schüler

Die HTL Mössingerstraße stellt Weichen für die Zukunft und für einen erfolgreichen Einstieg in einer herausfordernde Berufswelt.

Die HTL Mössingerstraße stellt Weichen für die Zukunft und für einen erfolgreichen Einstieg in einer herausfordernde Berufswelt.

Veröffentlicht am 5. Dezember 2024, 07:25 / ©HTL Mössingerstraße

Dabei werden die Weichen für einen erfolgreichen Einstieg in eine herausfordernde Berufswelt gestellt – und dies in mehreren Ausbildungszweigen. Der Zweig Biomedizin- und Gesundheitstechnik beschäftigt sich mit modernster Medizintechnik, Gesundheitslösungen oder analytischer Chemie.

Energiewende, Künstliche Intelligenz und „Internet of Things“

Die Elektrotechnik reagiert in den Zweigen „Electrical „oder „Sports Engineering“ auf die Energiewende. In den Schwerpunkten der Elektronik und Technischen Informatik werden wiederum die Themen „Künstliche Intelligenz“ und „Internet of Things“ angeboten. Außerdem gibt es eine Fachschule zum Thema „Smart City“ und eine Abendschule.

Schule durch gute Anbindung optimal erreichbar

Neben dem Bildungsangebot ist die Anbindung der Schule ebenfalls auf Schiene: Durch den neuen Abschnitt der ÖBB Südbahnstrecke und den dichteren Fahrplan ist die Schule für Schüler aus ganz Kärnten optimal erreichbar. Interessierte können die HTL Mössingerstraße bei den Schnuppertagen, dem Girls‘ Practice Day oder am Tag der offenen Tür hautnah erleben. Dort öffnet auch das neue, hochmoderne Anexia.lab mit individuell anpassbaren Werkstättenmodulen seine Pforten.