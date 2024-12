Bier wird in Österreich teurer: „Kann ruhig 50 Euro kosten“

Die Bierpreise der "Brau Union" sind in Österreich mit 1. Dezember wieder angestiegen. 5 Minuten-Leser sind in diesem Punkt eher gespaltener Meinung.

Die Bierpreise der "Brau Union" sind in Österreich mit 1. Dezember wieder angestiegen. 5 Minuten-Leser sind in diesem Punkt eher gespaltener Meinung.

Wer hat jetzt schon wieder an der Preisschraube gedreht? So oder so ähnlich sehen die Fragen aus, die sich viele Österreicher in den vergangenen Tagen stellen. Die Teuerung nimmt nämlich weiterhin kein Ende und hat mit 1. Dezember auch einige der beliebtesten Biermarken erwischt. Die „Brau Union“ hat nämlich die Preise für ihre Biermarken erhöht. Dabei sind sämtliche Sorten betroffen, darunter etwa Gösser, Zipfer, Kaiser, Puntigamer, Schwechater, Wieselburger und Schladminger.

Preise werden um 3,4 Prozent erhöht

Im Schnitt werden die Preise übrigens um 3,4 Prozent erhöht, Grund für den Preisanstieg sind die gestiegenen Kosten. Dabei wird wohl vor allem den höheren Lohn- und Gehaltskosten Rechnung getragen. Diese sind um 3,9 Prozent gestiegen. Zuletzt hat die „Brau Union“ übrigens im Jänner 2024 die Preise angehoben – damals um 3,6 Prozent.

Wer ist die „Brau Union“? Die „Brau Union“ ist eine heimische „Heineken“-Tochter. Laut Website setzt sie in einem Jahr über fünf Millionen Hektoliter Bier ab. Über 20 Biermarken und über 100 Biersorten zählen zum Sortiment der „Brau Union“. Seit 2003 ist man Teil der „Heineken“-Familie.

„Alkohol sollte doppelt so teuer werden“

Die Erhöhung der Bier-Preise hat jedenfalls eine große Diskussion unter 5 Minuten-Lesern ausgelöst. Viele Leser finden dabei, dass Bier noch teurer werden könnte. „Kann ruhig 50 Euro kosten die Kiste. Dafür wichtigere Lebensmittel billiger machen“, meint ein 5 Leser etwa. Eine weitere Leserin fordert überhaupt: „Alkohol sollte doppelt so teuer werden. Damit viel weniger konsumiert wird.“ Und auch ein dritter 5 Minuten-Leser sieht, wie einige andere noch, kein Problem beim Bier-Preisanstieg: „Wenn ein Bier 8 Euro und ein Packerl Tschick (Anmerkung: Zigaretten) 10 Euro kosten würde, wäre das egal. Ich glaub, es gäbe wichtigere Dinge, um die man sich Sorgen machen muss.“

„Gibt’s eigentlich irgendwas, das nicht teurer wird?“

Andere Leser wiederum sehen die Bier-Teuerung „pragmatisch“, sie trinken einfach weniger. Zudem würde es auch der Gesundheit nicht schaden, meint ein weiterer 5 Minuten-Leser. Einige Leser sprechen zudem die Teuerung generell an und fragen sich: „Gibt’s eigentlich irgendwas, das nicht teurer wird?“ Tatsächlich steigen die Preise von einigen Sachen mit Jahresende in Österreich, darunter Strom und Sprit. Einen kurzen Überblick darüber, was noch so alles teurer wird, bekommt ihr hier: Teuerungen: Dafür müssen Österreicher ab 2025 mehr bezahlen.

Häufig gestellte Fragen Steigen die Bier-Preise der „Brau Union“ in Österreich wieder an? Ja, mit 1. Dezember 2024 sind die Bier-Preise der „Brau Union“ um durchschnittlich 3,4 Prozent angestiegen. Wieso wird das Bier der „Brau Union“ in Österreich teurer? Der Grund liegt, wie es heißt, in den gestiegenen Kosten. Grund sind vor allem die Lohn- und Gehaltskosten, die um 3,9 Prozent angestiegen sind, außerdem sind auch gestiegene Kosten in den Bereichen Transport und Produktion Grund für den Anstieg des Bierpreises. Was bedeutet der Anstieg des Bierpreises der „Brau Union“ für den Endkunden? Hier ein Beispiel: In einem Geschäft kostet eine 0,5 Liter-Flasche Gösser 1,38 Euro. Geht man von einer Erhöhung von 3,4 Prozent aus, dann würde diese ab 1. Dezember rund 1,43 Euro kosten – also um fünf Cent mehr.

