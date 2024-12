Ab auf die Piste: Bad Kleinkirchheim eröffnet Ski-Saison 2024/25

Das Skigebiet Bad Kleinkirchheim startet mit 6. Dezember in die diesjährige Wintersaison.

Veröffentlicht am 5. Dezember 2024, 08:50 / ©Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen

Die Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen gaben bekannt, dass ab dem 6. Dezember 2024 die Wintersaison eröffnet ist. Welche Abfahrten geöffnet werden und welche Seilbahnen und Lifte genau in Betrieb gehen, erfährst du hier.

Geöffnet werden folgende Abfahrten (9 von 35): Seenabfahrt (20)

Schartenabfahrt (23)

Spitzeckabfahrt (24)

Mallnockabfahrt (25)

Nock IN-Abfahrt (26)

Brunnachabfahrt (27)

Langalmabfahrt (28)

Übungshang Sonnleiten

Übungshang St. Oswald

Folgende Seilbahnen und Lifte gehen in Betrieb (7 von 24): Wiesernockbahn (19)

Schartenbahn (20)

Spitzeckbahn (21)

Biosphärenparkbahn Brunnach (22)

Sonnleitenlift (23)

Skischullift St. Oswald (24)

Millstätter See Bahn (25) Weitere Informationen zu den Pisten und Anlagen kannst du auf der Website nachlesen.

Investitionen im Skigebiet Wie die Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen informieren, wurde auch heuer wieder vielseitig investiert. Das gesamte Investitionsvolumen für die Wintersaison 2024/25 beträgt rund 5 Millionen Euro: Erneuerung Beschneiungskörper (Schneilanzen, Propellermaschinen) samt Leitungsnetzadaptierungen

Neuerrichtung Kühlturmanlage Nockalm Berg

Instandsetzung Speicherbecken Kaiserburg Berg

Neuerrichtung „Verbindung Langalmabfahrt Skiroute (29)“

Investitionsoffensive Photovoltaik-Anlagen: Nockalm Berg, BPB Brunnach Tal

2 neue Pistengeräte der Marke Prinoth

Im 15- und 30-Minuten-Takt zwischen den einzelnen Talstationen

Die Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen investieren rund € 150.000 in die innerörtliche Mobilität. Zielsetzung ist es, den innerörtlichen Autoverkehr zu minimieren und auch die Parkplätze direkt um die Biosphärenparkbahn Brunnach und Nockalmbahn zu entlasten. In der Vorsaison bringt die LINIE A, welche die einzelnen Talstationen (Sonnwiesenbahn, Maibrunnbahn, Kaiserburgbahn/Thermal Römerbad, Nockalmbahn, Biosphärenparkbahn Brunnach) miteinander verbindet, die Gäste im 30-Minuten-Takt, in der Hauptsaison im 15 Minuten-Takt, zu den jeweiligen Talstationen.

Kostenfreie Parkplätze in Bad Kleinkirchheim

Bereits zum Saisonstart empfehlen wir auch den Tagesgästen die kostenfreien Parkplätze in Bad Kleinkirchheim – „Thermal Römerbad“, „Kaiserburgbahn“, „Maibrunnbahn“ – zu nutzen und den kostenfreien Skibus der LINIE A für die geöffneten Seilbahnanlagen & Abfahrten zu nutzen.