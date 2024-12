Schnelle Hilfe: Große Nachfrage nach KPÖ-Sozialratgeber

Veröffentlicht am 5. Dezember 2024, 08:59 / ©KPÖ Graz / Andreas Zettler

„Graz soll eine Stadt an der Seite der Menschen sein“, sagt KPÖ-Klubobfrau Sahar Mohsenzada, „Darum haben wir unseren Sozialratgeber umfassend überarbeitet und neu aufgelegt. Die Nachfrage nach dem umfangreichen Nachschlagewerk ist groß“. Im November hat der KPÖ-Gemeinderatsklub die sechste Auflage des Sozialratgebers präsentiert. Die erste Charge ist bereits vergriffen, darum werden derzeit 2.500 weitere Exemplare gedruckt die unter 0316 872-2151 oder [email protected] kostenlos bestellt werden können.

Schnelle Hilfe in Notsituationen

„Durch Erkrankung, einen Unfall, eine Trennung oder einen Unglücksfall kann jeder Mensch in die Situation kommen, auf Rat und Hilfe angewiesen zu sein. Dann ist es wichtig, rasch zu wissen, wohin man sich wenden kann“, sagt die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr. Dafür hat der KPÖ-Gemeinderatsklub den Sozialratgeber erstellt. In neun Kapiteln wird die Vielfalt an Sozialeinrichtungen, Beratungsstellen und Unterstützungsmöglichkeiten im Nachschlagewerk abgebildet. Zu finden sind Angebotsüberblicke und Kontaktadressen zu Anlaufstellen aus den Bereichen Familie, Arbeit, Existenzsicherung, Geschlechterthemen, Recht & Gericht, Wohnen, Gesundheit & Inklusion, Migrant:innen noch einiges mehr.