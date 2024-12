Tag des Ehrenamts: Fast jeder zweite Kärntner leistet wertvollen Beitrag

Am heutigen 5. Dezember 2024 ist der internationale Tag des Ehrenamts. Fast jeder zweite Kärntner betätigt sich in seiner Freizeit ehrenamtlich und leistet so einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft.

Fellner: „Ohne diesen Beitrag würden wir in dieser Form nicht funktionieren“

„Ohne diesen Beitrag würden wir in dieser Form nicht funktionieren, was diese tausenden Menschen täglich leisten, ist unvorstellbar wichtig. Dafür möchte ich heute, am Tag des Ehrenamts, stellvertretend für die Kärntner Bevölkerung meinen Respekt aussprechen und ‚Danke‘ sagen“, so Landesrat Daniel Fellner, unter anderem Referent für Feuerwehr- und Rettungswesen, Zivilschutz & Katastrophenschutz. „Tausende Menschen in Kärnten sind freiwillig tätig und stellen sich dafür in ihrer Freizeit in den Dienst der guten Sache. Und dabei leisten viele von ihnen höchst anspruchsvolle und anstrengende Tätigkeiten“, betont Fellner weiter.

Prettner: „Tatsächlich ist das ‚Projekt Ehrenamt‘ ein Herzstück der Pflegenahversorgung“

Nicht mehr wegzudenken sind die Ehrenamtlichen auch in der Pflegenahversorgung. Aktuell sind knapp 600 ehrenamtliche Mitarbeiter im Rahmen der Pflegenahversorgungs- und Kooperationsgemeinden aktiv. „Tatsächlich ist das „Projekt Ehrenamt“ ein Herzstück der Pflegenahversorgung“, hebt Landesrätin Beate Prettner hervor. Die Ehrenamtlichen werden geschult, sie werden vom Land versichert und erhalten ein Kilometergeld. Prettner: „Ohne die Ehrenamtlichen wäre die Betreuung in den eigenen vier Wänden in diesem Ausmaß und dieser Qualität die wir momentan bieten, nicht möglich. Damit gelingt es einen Schritt gegen die Alterseinsamkeit zu setzten und die ältere Generation beim Einkaufen, in die Apotheke und zum Arzt zu begleiten.“

Kernelement: Etablierung eines gemeinsamen Kärntner Freiwilligenzentrums

„Gemeinsam bildet die ‚Freiwilligenarbeit‘ eine unverzichtbare Säule der Gesellschaft“, ergänzt Landesrat Fellner. Um dieser Säule noch mehr Wertschätzung entgegenzubringen und für mehr Effizienz in ausgewählten Bereichen zu sorgen wurde dieses Jahr eine Ehrenamts-Offensive entwickelt, ein Kernelement ist die Etablierung eines gemeinsamen Kärntner Freiwilligenzentrums. Fellner: „Mit der Etablierung dieses Zentrums unterstreichen wir die Wertschätzung für ehrenamtliche Tätigkeit und erhöhen gleichzeitig deren Attraktivität.“

Der Nachwuchs als ein weiterer zentraler Eckpfeiler

Ein weiterer zentraler Eckpfeiler der Freiwilligenarbeit ist der Nachwuchs, beispielsweise bei der Feuerwehr. Hier machte 2024 ein Pilotprojekt „Schule“. Auf Initiative des Feuerwehrreferenten Daniel Fellner hin wurde erstmals von den Feuerwehren gemeinsam mit der Bildungsdirektion und den Polytechnischen Schulen eine „Woche des Ehrenamts“ umgesetzt: Von Lehrkräften ausgewählte Schüler hatten die Möglichkeit, Feuerwehrluft zu schnuppern. Insgesamt 26 Schüler der PTS Klagenfurt, Althofen, Feldkirchen, Spittal, Wolfsberg, Villach und Völkermarkt waren mit von der Partie und haben aus erster Hand bei verschiedenen Feuerwehren in der Nähe ihres jeweiligen Wohnortes erfahren, worum es bei der Feuerwehr geht.

Fellner: „Mir ist e sein Herzensanliegen, junge Menschen für das Ehrenamt zu begeistern“

Feuerwehrreferent Fellner: „Mir ist es ein Herzensanliegen, junge Menschen für das Ehrenamt zu begeistern. Die funktionierende Gemeinschaft bei der Feuerwehr ist eine positive Prägung für das ganze weitere Leben. Deswegen freue ich mich sehr darüber, dass wir dieses Projekt heuer erstmals mit den Polytechnischen Schulen gestartet haben.“ Die ersten Erfahrungen würden zeigen, so Fellner, „dass diese Projektidee den Puls der Zeit trifft“. Daher wolle man das Projekt in Zukunft weiterführen, so Fellner abschließend. Auch im nahenden Jahr 2025 soll es eine Fortsetzung, dann sogar in noch größerem Stil, geben.