Künstler Helmut Otmar Kindlinger begeisterte bei der Graz Art Week 2024

Die Graz Art Week, die erste Kunstmesse in der Grazer Innenstadt, vereinte aufstrebende und etablierte Talente unter einem Dach. Als Teil der „Art & Design Weeks Graz – Winter Edition“ verwandelte sie das Nobelkaufhaus Kastner & Öhler in der Murgasse in einen Hotspot für Kunst- und Kulturliebhaber.

Graz Art Week 2024

Insgesamt zeigten fünfzehn Kunstschaffende mehr als 400 Werke – von limitierten Editionen bis hin zu Originalarbeiten im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Ausstellung bot nicht nur Raum für Inspiration und Austausch mit den Künstler, sondern auch die Gelegenheit, einzigartige Kunstwerke zu erwerben. Bereits zur Eröffnung wechselten zahlreiche Exponate ihre Besitzer, was die Graz Art Week als Plattform für Kunstkäufe etablierte – ideal auch für außergewöhnliche Weihnachtsgeschenke.

Ein Highlight der diesjährigen Veranstaltung war die Premiere ausgewählter Werke aus Kindlingers Serien „It is not what it seems“, „Icons of the World“ und „Stripes and Numbers“. Mit einer faszinierenden Verbindung aus Ästhetik und Tiefgang regen diese Arbeiten zum Nachdenken und Diskutieren an, was auch großen Anklang beim Publikum fand.

Die Werkserien im Detail „It is not what it seems“ – Die Welt der Täuschungen In dieser Serie entführt Kindlinger in eine faszinierende Dimension, in der nichts ist, wie es scheint. Visuelle Illusionen und verfremdete Symbole laden dazu ein, Vertrautes aus neuen Perspektiven zu betrachten und die Grenzen zwischen Realität und Fantasie zu hinterfragen. „Icons of the World“ – Globale Symbole neu interpretiert Diese Serie widmet sich kulturellen und historischen Ikonen, die unser Leben prägen. Kindlinger interpretiert diese Symbole auf abstrakte und respektvolle Weise neu und fordert dazu auf, ihre Bedeutung in der heutigen Welt zu reflektieren. „Stripes and Numbers“ – Eine Hommage an den Motorsport Mit „Stripes and Numbers“ lässt Kindlinger die Ära der Motorsport-Helden aus den 60er-, 70er- und 80er-Jahren wiederaufleben. Die Werke, reduziert auf die ikonischen Startnummern und Farbkombinationen ihrer Rennwagen, schaffen eine Verbindung zwischen Vergänglichkeit und Ewigkeit. In einer Zeit, in der der Verbrennungsmotor zunehmend Geschichte wird, sind diese Arbeiten ein Tribut an Ruhm, Drama und Unsterblichkeit.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.12.2024 um 11:20 Uhr aktualisiert