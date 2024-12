Nächtlicher Crash in St. Jakob: Lenker erlitt schwere Verletzungen

Bei einem Aufprall gegen einen Betonsockel wurde ein Lenker gestern in der Nacht in St. Jakob im Rosental schwer verletzt.

Veröffentlicht am 5. Dezember 2024, 10:02 / ©Feuerwehr St. Jakob im Rosental

Gestern kam es in der Nacht zu einem Einsatz der Feuerwehr St. Jakob im Rosental. „Das Fahrzeug kam aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Betonsockel“, so die Feuerwehr in einem Facebook-Posting.

Der Lenker wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht

Der Lenker des Fahrzeuges wurde dabei schwer verletzt, heißt es weiter. „Wir sicherten die Unfallstelle ab, stellten den Brandschutz sicher und verhinderten ein Wegrollen des Unfallfahrzeuges“, so die Feuerwehr. Nach der medizinischen Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Verletzte ins Krankenhaus transportiert. Die genaue Ursache des Unfalls ist Gegenstand der Ermittlungen durch die Polizei.