Gewaltsamer Einbruch: Polizei ermittelt nach unbekannten Uhrendieben

Zwei unbekannte Täter sind in der Gemeinde Bad St. Leonhard in ein unbewohntes Einfamilienhaus gewaltsam eingebrochen.

Zwei unbekannte Täter sind in der Gemeinde Bad St. Leonhard in ein unbewohntes Einfamilienhaus gewaltsam eingebrochen.

Veröffentlicht am 5. Dezember 2024, 10:31 / ©Montage: Fotolia-pattilabelle / Canva

In der Zeit zwischen 30. November 2024 bis 4. Dezember 2024 brachen bisher unbekannte Täter in ein derzeit unbewohntes Einfamilienhaus in der Gemeinde Bad St. Leonhard, Bezirk Wolfsberg, ein, indem sie die Eingangstüre gewaltsam öffneten. Anschließend durchwühlten sie sämtliche Räumlichkeiten und stahlen aus einer Schatulle zwei Uhren unbekannten Wertes. Die genaue Höhe des Gesamtschadens ist derzeit ebenfalls nicht bekannt.