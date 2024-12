Nikolaus am Flughafen Klagenfurt gelandet: Über 100 Kinder waren dabei

Am 4. Dezember landete der Nikolaus am Klagenfurt Airport. Über 100 Kinder konnten die Landung mitverfolgen.

Am gestrigen Mittwoch, dem 4. Dezember 2024, wurden am Klagenfurt Airport sehr besondere Gäste begrüßt – pünktlich um 17 Uhr konnte die Landung des Nikolaus über die Lautsprecher angekündigt werden. Über 100 Kinder hatten sich bereits im Vorfeld mit ihren Familien für diese Veranstaltung angemeldet und am Nachmittag am Flughafen eingecheckt, bevor sie der Ankunft des besonderen Fluggastes entgegenfieberten, die sie von der Besucherterrasse und Ankunftshalle verfolgen konnten.

Begleitet von Engeln und Krampussen

Begleitet von Engeln und Krampussen machte sich der Nikolaus dann auf den Weg ins Flughafengebäude, wo er aus dem Goldenen Buch vorlas, sich Gedichte vortragen ließ und jedem Kind ein Nikolaus-Sackerl überreichte. Natürlich blieb auch genug Zeit für ein Foto mit den Ehrengästen. Auch unser Flughafen-Bistro UDO & ROY war auf die besonderen Gäste vorbereitet und servierte Glühwein, Kinderpunsch und eine Auswahl an weihnachtlichen Köstlichkeiten.

Wildt: „Es war uns eine besondere Ehre“

Maximilian Wildt, Geschäftsführer am Flughafen Klagenfurt: „Es war uns eine besondere Ehre, heute die Fluggäste von morgen anlässlich der Ankunft des Nikolaus am Klagenfurt Airport begrüßen zu dürfen. Mit Events wie diesen wollen wir unseren Flughafen noch stärker erlebbar machen. Vielen Dank an alle, die zu dieser erfolgreichen Veranstaltung beigetragen und damit vielen Kindern einen besonderen Abend beschert haben.“ Ein besonderer Dank gilt den Partnern des Klagenfurt Airport und den Sponsoren, allen voran Transgourmet, Infocopter und den Hunnenbrunner Burgteufeln, heißt es abschließend.

©Klagenfurt Airport Der Nikolaus ist am Klagenfurt Airport gelandet.