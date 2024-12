Hervis eröffnet neuen Store im CITYPARK Graz

Veröffentlicht am 5. Dezember 2024, 10:49 / ©Werner Krug

Mit dem Standortwechsel ins Erdgeschoß, neben INTERSPAR, präsentiert der Sportfachhändler nun sein umfassendes Multisport- und Outdoor-Sortiment modern auf größerer Fläche und verbindet digitale Services nahtlos mit persönlicher Beratung. Die Neukonzeption von Hervis stärkt auch die Position des CITYPARK als führende Shopping-Mall mitten in Graz. „Sport hat einen hohen Stellenwert in unserer Gesellschaft und somit eine dementsprechende Relevanz für unseren Branchenmix. Wir freuen uns sehr, mit dem neuen Hervis-Store ein modernes Sport- und Outdoor-Erlebnis im CITYPARK zu bieten. Das stärkt auch die Position des CITYPARK als führendes Shopping-Center mitten in Graz“, freut sich Center-Manager Wolfgang Forstner über die Neu-Eröffnung von Hervis im CITYPARK.

Mehr Raum für Sortiment

Unter der Leitung von Store Manager Gernot Ulrich, der seit 20 Jahren erfolgreich bei Hervis tätig ist, verfolgt der neue Store eine klare Strategie: Ein kundenzentriertes Erlebnis, das hochwertige Beratung und Inszenierung der Produkte kombiniert. „Unser Ziel ist es, die Kundinnen und Kunden durch ein ganzheitliches Erlebnis zu begeistern, das die Flexibilität im Sortiment mit der Qualität der persönlichen Beratung vereint“, erklärt Ulrich.

©Werner Krug Die neu gestaltete Hervis-Filiale auf 1200 m².

Umfassendes Serviceangebot

Der neue Hervis-Store bietet das ganze Jahr über spezialisierte Bike-Checks, E-Bike-Wartung, umfassende Skiservices und eine flexible Abholung per Click & Collect. Besonderes Augenmerk liegt auf der Saisonskimiete für Kinder sowie dem Boot Fitting, die speziell auf Familien und Wintersportbegeisterte zugeschnitten sind und eine passgenaue Auswahl der Ausrüstung ermöglichen. Die individuelle Anpassung von Sportschuhen mittels 3D-Fußanalyse sowie weitere Angebote wie Tennisbespannung und Eislaufschuh-Schleifservice runden das Kundenerlebnis ab.

Über Hervis Sport- und Modegesellschaft m.b.H. Das 100%ige Tochterunternehmen der SPAR Österreichische Warenhandels-AG mit Sitz in Wals (Salzburg) zählt mit über 240 Standorten in Österreich, Süddeutschland, Slowenien, Ungarn, Kroatien und Rumänien zu den größten Sportfachmärkten in Mitteleuropa. Im Jahr 2023 erzielte Hervis einen Umsatz von 514 Mio. Euro.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.12.2024 um 11:00 Uhr aktualisiert