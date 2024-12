Nach Tagen des Bangens: Vermisster Familienvater in Kärnten gefunden

Am Freitagabend verabschiedete sich ein 50-jähriger Linzer von Freunden am Hauptbahnhof, nachdem er aus Bosnien von einem Fußballspiel zurückgekehrt war. Eine Überwachungskamera zeichnete auf, wie er in den unteren Bereich des Bahnhofs ging, doch danach verlor sich seine Spur. Am Samstag wartete seine elfjährige Tochter vergeblich darauf, dass er sie wie vereinbart abholte.

Hinweise auf den Hund sorgten für Verwirrung

Ein Hund, der dem Vermissten gehörte, wurde am Vortag der Reise ausgesetzt gefunden. Das verängstigte Tier wurde von einer Tierrettung aufgenommen. Der Mann hatte Freunden gegenüber angegeben, der Hund sei vorübergehend bei einer Bekannten untergebracht. Warum das Tier tatsächlich ausgesetzt wurde, bleibt unklar.

Die Suche nimmt an Fahrt auf

Die Familie des dreifachen Vaters meldete ihn am Sonntag bei der Polizei als vermisst. Der Verein „Österreich findet euch“ unterstützte die Suche mit einer groß angelegten Social-Media-Kampagne, die tausendfach geteilt wurde. Schließlich führte eine Spur die Ermittler nach Kärnten, wo der Mann am Mittwochabend wohlbehalten entdeckt wurde. Die genauen Umstände seines Verschwindens sind noch Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.12.2024 um 12:18 Uhr aktualisiert