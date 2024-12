Tauschadvent in Kärnten: Kleidungstücke, Deko und Kinderspielsachen

Heuer findet zum zweiten Mal der Tauschadvent für Kleidungsstücke in Moosburg statt.

Veröffentlicht am 5. Dezember 2024, 12:06 / ©zVg.

Am 8. Dezember 2024 findet ein Tauschadvent für Kleidungsstücke, Dekorationsartikel, Bücher und Kinderspielsachen in Moosburg statt. „Nach dem Motto ‚tauschen statt kaufen‘ wollen wir eine Alternative zum Konsum in der Weihnachtszeit bieten und ein Zeichen für ein nachhaltigeres Weihnachten setzen – eben einen ressourcenschonenden Adventmarkt“, heißt es seitens der Kleinen Freiheit, die den Advent mit ANIMA – Raum für Yoga & Bewegung, veranstaltet.

„Alten“ Dingen „neuen“ Glanz geben

Durch Tausch wird „alten“ Dingen „neuer“ Glanz verliehen, wir bauen eine Gemeinschaft

rund um nachhaltige Aktivitäten auf, sensibilisieren zum Thema Umweltschutz und

ermöglichen ein wahrlich ressourcenschonendes Weihnachten, heißt es weiter. „Dieses Projekt stimmt gänzlich mit den Kreislauf- und Klimastrategien des Land Kärnten überein und leistet einen wichtigen Beitrag zur erfolgreichen Transformation in eine nachhaltige Zukunft“, heißt es abschließend.

Details zur Veranstaltung: Wann: Sonntag, 8. Dezember (10-14 Uhr)

Wo: ANIMA – Raum für Yoga & Bewegung, Feldkirchner Str. 5/4, 9062 Moosburg (Studio & Garten)

Für wen: Eine Veranstaltung für die ganze Familie

Angebot: Tausch von Kleidungstücken (Erwachsene und Kinder) sowie Dekorationsartikel, Bücher und Kinderspielsachen. Ein Gastronomieangebot der Kleinen Freiheit versüßt den Tauschadvent, während im Außenbereich bei Feuerschale einem Konzert von der Singer-Songwriterin She.Got.Shakti gelauscht werden kann.

Eintritt: Frei

Wie funktioniert der Tauschadvent? Abgabe der Kleidung (max. 10 Stück/Erwachsenem & 10 Stück pro Kind) bzw. der Dekorationsartikel und Spielsachen (max. 5 Stück/Person):

jederzeit im

– ANIMA Yoga Studio Feldkirchner Str. 5/4, 9062 Moosburg, oder

– Kleine Freiheit Laden in der Radetzkystrasse 1. 9020 Klagenfurt (bis spätestens Samstag, 7. Dezember 12 Uhr)

Was? sehr gut erhaltene, saubere Kleidung (Kinder wie Erwachsene), Schuhe, Taschen,

Hüte & Accessoires und Weihnachtsdekorationsartikel sowie Spielsachen für Kinder. Weitere Informationen gibts auf der Website.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.12.2024 um 12:09 Uhr aktualisiert