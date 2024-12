Neuer Store im Südpark: Herzschlag bringt rockige Mode nach Klagenfurt

Das Unternehmen, bekannt für seine stylischen Eigenprodukte unter den Marken Herzschlag und Cloudz7, bietet Kleidung für für Mann und Frau, die sich für die nächste Weihnachtsfeier, ein Rockkonzert oder den Alltag eignet.

Wir freuen uns sehr, jetzt auch im Südpark vertreten zu sein. Unsere Mode ist rockig, modern und immer mit einem Hauch von Einzigartigkeit. Geschäftsführer Armin

Mode mit Herz und Stil

Bereits seit 14 Jahren ist Herzschlag mit einem Store in Velden am Wörthersee vertreten, ebenso mit einem weiteren Standort in Zell am See. „Velden ist für uns eine Herzensangelegenheit, aber während der Winterpause bis April war es uns wichtig, auch weiterhin für unsere Kärntner Kundinnen und Kunden erreichbar zu sein. Der Südpark ist dafür der perfekte Ort“, erklärt Armin. Zu finden ist der Store im ersten Stock neben dem Deichmann. Ein Highlight: Herzschlag präsentiert großteils Eigenprodukte, die durch ihren individuellen Stil überzeugen.

©Herzschlag | Der neue Standort im Südpark sorgt dafür, dass Herzschlag-Kunden auch im Winter shoppen können. ©Herzschlag | Herzschlag und Cloudz7 stehen für individuellen Stil und höchste Qualität.

Bekannte Marke auf Biker-Events

Das Unternehmen ist auch auf den größten Biker- und Harley-Davidson-Events vertreten, wie der European Bike Week am Faaker See, der Iron Road for Children in Leoben, der Biker Mania in Saalbach Hinterglemm, der New Church in Neukirchen oder der IMOT München.

