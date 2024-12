Flutkatastrophe Niederösterreich: So geht es den Menschen drei Monate später

Rust im Tullnerfeld vor knapp drei Monaten und heute. Bürgermeister Bernhard Heinl berichtet über die Folgen der verheerenden Flut in Rust in Niederösterreich und den Wiederaufbau.

Am 15. September 2023 erlebte Rust im Tullnerfeld eine Katastrophe: Ein massives Hochwasser überschwemmte weite Teile der Region und zwang die Ortschaft zur Evakuierung. Rund drei Monate später ist äußerlich kaum noch etwas von den dramatischen Ereignissen zu sehen. Doch, wie Bürgermeister Bernhard Heinl (ÖVP) betont, „kaum ein Gespräch, das nicht zum Thema Hochwasser führt“. In der Region habe das Ereignis tiefe Spuren hinterlassen – „ein Datum, das eingebrannt ist und sicherlich zur Geschichtsschreibung der Region gehört“, so Heinl weiter.

Dammbruch an der Perschling: Rust im Ausnahmezustand

Die Flut erreichte ihren Höhepunkt, als der Damm der Perschling an mehreren Stellen brach und das Wasser ungehindert ins Tal strömte. Besonders betroffen war Rust, das vorübergehend nur mit Booten und Amphibienfahrzeugen erreichbar war. „Menschenrettung war oberstes Ziel“, erklärte Heinl die dramatischen Stunden. Mehr als 180 Häuser mussten evakuiert werden. „Es gab die Sorge vor Plünderungen“, berichtete der Bürgermeister weiter.

Schäden in Millionenhöhe: Grundwasser bleibt Problem

Heinl selbst war von den Folgen der Flut betroffen: „342 Schadensfälle, die Private, landwirtschaftliche und gewerbliche Betriebe betreffen“, so der Ortschef. Der Gesamtwert des Schadens wurde auf 23,4 Millionen Euro beziffert, zusätzlich kamen 1,7 Millionen Euro für die Sanierung der Kanalinfrastruktur auf die Gemeinde zu. Doch die größte Herausforderung sei das noch immer in Kellern stehende Grundwasser, das auch viele Nachbarorte betrifft. „In manchen Kellern steht das Wasser immer noch“, berichtete Heinl.

Gemeinschaft gestärkt: Pläne für den Flut-Jahrestag

Trotz dieser Schwierigkeiten sei der Zusammenhalt in der Gemeinde gestärkt worden. „Das Hochwasser hat die Nachbarschaftshilfe verstärkt“, sagte Heinl. Auch wenn Weihnachten für viele in Rust und Umgebung schwierig werde, so sei er zuversichtlich, dass die Menschen gestärkt aus dieser Krise hervorgehen würden. „Die wichtigste Sicht ist Zuversicht“, erklärte der Bürgermeister. Für den ersten Jahrestag der Flut plane die Marktgemeinde Michelhausen eine Publikation, um die Erinnerungen an dieses Ereignis zu bewahren und für zukünftige Generationen festzuhalten. (APA/red. 5. 12. 24)