Absturz-Tragödie auf der Rax: Große Trauer um Bergretter und Hüttenwirt

Eine groß angelegte Suchaktion auf der Raxalpe endete tragisch: Am Dienstag, dem 3. Dezember, wurde ein 54-jähriger Mann aus dem Bezirk Neunkirchen tot aufgefunden. 5 Minuten berichtete bereits: Absturzdrama auf der Rax: Vermisster Österreicher (54) tot aufgefunden. Wie sich nun herausstellte, handelte es sich bei dem Toten um den Hüttenwirten des Ottohauses. Auch bei den steirischen Bergsteigern, die Raxaple verläuft zwischen Niederösterreich und der Steiermark, war der Hüttenwirt sehr bekannt.

Große Trauer um Bergretter und Hüttenwirt

Zusätzlich war der 54-Jährige auch jahrelang selbst als Bergretter tätig. Seine Kameraden verabschieden sich mit emotionalen Zeilen: „Ein Abschied trotz 16-stündiger Suchaktion. Diese Zeilen zu schreiben ist sehr schwer. Mit tiefer Betroffenheit nehmen wir Abschied von unserem Kameraden Sami“. 15 Jahre lang war er ehrenamtliches Mitglied der Ortsstelle Reichenau. „Es schmerzt enorm, dass wir dich, trotz vollsten Einsatzes deiner Kameradinnen und Kameraden sowie aller Einsatzkräfte, gestern nicht mehr lebend auffinden konnten.“

Große Suchaktion endete tragisch

Was ist passiert? Ein Zeuge erstattete am Montag, dem 2. Dezember 2024, gegen 20.10 Uhr Anzeige: Ein 54-jähriger Niederösterreicher aus dem Bezirk Neunkirchen wurde im Bereich der Raxalpe vermisst. Der letzte Kontakt mit dem Mann hatte gegen 14 Uhr stattgefunden. Eine sofort eingeleitete Suche durch die Bergrettung, Alpinpolizei und Polizeidiensthunde wurde in der Nacht um 02.30 Uhr ergebnislos abgebrochen und am Dienstagmorgen, 3. Dezember, ab 7 Uhr fortgesetzt.

Vermisster tot aufgefunden

Gegen 8.20 Uhr alarmierte ein Zeuge die Einsatzkräfte, nachdem er eine leblose Person unterhalb der „Vilma Haid Aussicht“ entdeckt hatte. Die Einsatzkräfte konnten nur mehr den Tod des Abgängigen feststellen. Wie die Ermittlungen ergaben, dürfte der 54-Jährige aus bisher ungeklärter Ursache von einem Felsvorsprung etwa fünf Meter auf felsiges Gelände gestürzt und anschließend weitere 30 Meter abgestürzt. Die Verletzungen dabei waren tödlich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.12.2024 um 14:24 Uhr aktualisiert