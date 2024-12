Wiener Start-up insolvent: 86 Mitarbeiter bangen jetzt um ihren Job

Am heutigen Donnerstag, den 5. Dezember, wurde über das Vermögen der epitome GmbH ein Konkursverfahren eröffnet. Das Unternehmen ist ein Start-up mit Fokus auf der Entwicklung von Zahnhygiene-Produkten. Letztlich rutschte man in finanzielle Schwierigkeiten. Im Eigenantrag beziffert das Unternehmen Passiva in Höhe von 6 Millionen Euro und nachrangige Gesellschafterdarlehen von über 70 Millionen Euro.

86 Mitarbeiter betroffen

Was ist nun die Insolvenzursache? In einer Aussendung des Kreditschutzverbands heißt es: „Wie der KSV1870 erfahren hat, konnte der weitere Finanzierungsbedarf durch Investoren nicht sichergestellt werden. Dieser Umstand sowie die aktuell herrschenden schwierigen geopolitischen und finanzpolitischen Rahmenbedingungen (unter anderem Zinserhöhung) machten die nunmehrige Antragstellung notwendig.“ 86 Dienstnehmer sind laut KSV1870 von der Insolvenz betroffen.

Keine Fortführung angestrebt

„Laut eigenen Angaben strebt die Schuldnerin keine Fortführung ihres Unternehmens an. Sollte jedoch im Rahmen des Insolvenzverfahrens ein Investor gefunden werden, so schließt die Schuldnerin die Beantragung eines Sanierungsplans nicht gänzlich aus“, so Alexander Greifeneder vom KSV1870. Zum Insolvenzverwalter wurde Dr. Matthias Schmidt bestellt. Die Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 11. Feber 2025 beim Handelsgericht Wien statt. Betroffene Gläubiger können ihre Forderungen bis zum 28. Jänner 2025 anmelden.