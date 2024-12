Tierschützer zu Absenkung des Wolfschutzstatus: „Hat positive Seiten“

Während man beim WWF der Senkung auch positive Seiten abgewinnen kann, glaubt der Chef des Vereines für Tierfabriken (VGT), Martin Balluch, dass es nur schlimmer wird. Es fehle an einem seriösen Monitoring. „Das unbedingt notwendige Monitoring heißt für Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) in Kärnten abschießen und die toten Wölfe zählen. Er lässt weiter eine Blutspur durch Kärntens Wälder ziehen, kennt keinen Weihnachtsfrieden. Aber er hat es noch nicht begriffen, denn es wird ihn als Politiker lange nicht mehr geben, aber dafür Wölfe in Kärnten.“

Kritik am Monitoring

„Wer ernsthaft ein Monitoring betreiben will, muss es nach internationalen Kriterien betreiben. In Österreich wie auch in Kärnten erfolgt das zurzeit meist im Rahmen eines opportunistischen Monitorings. Der größte Teil an Informationen wird über Begutachtung von Rissereignissen durch (angebliche) Sachverständige gewonnen. So bezeichnet das Institut für Bär, Wolf und Luchs die Risszählungen als Monitoring“, so ein Mitarbeiter von Balluch.

Tatsächlicher Wolfsbestand in Kärnten unklar?

So schwankt der Bestand von Wölfen in Kärnten von 32 – wie vom Land angegeben – und bis zu 100 seitens der Landwirte und Jägerschaft. Und: „Da gibt es eine Bestandskarte, die weist drei Rudel in Kärnten aus und eine Reihe von Einzelwölfen. Keiner weiß, wie oft davon ein Wolf doppelt oder sogar mehrfach gezählt wurde. Monitoring muss nach internationalen Standards erfolgen“, wird gefordert. „Das Monitoring sollte der Sachlichkeit dienen, es kann auch mit entsprechenden Wildkameras mit Sichtmeldungen gearbeitet werden! Nur damit erreicht man flächendeckend eine entsprechende Abdeckung.“ Tipp eines Jägers: „In der Datenbank muss dann klar definiert werden, um welche Art von Wolf es sich handelt. Derzeit wird hier sehr viel vermischt dargestellt, mangels Datenbank.“ Es gibt endemische Wölfe, autochthone Wölfe und Wolfshybriden. „Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber verkündete gar, seine Abschussverordnungen wären ein Vorbild für Europa. Na ja, negativ gesehen schon“, so ein Mitarbeiter des WWF in Kärnten.

Kommen bald Schonzeiten für den Wolf?

In der Wiener Zentrale sieht Christian Pichler in der Absenkung des Schutzstatus vom Wolf durchaus auch positive Entwicklungen: „Ich denke, dass der Wolf nach der Neuregelung der FFH-Richtlinie in den Landesjagdgesetzen verankert werden muss. Da gibt es dann Abschussquoten sowie Schon- und Schusszeiten. Die Quoten richten sich nach den im Rahmen, des dann hoffentlich von unabhängigen Experten durchgeführten Monitorings festgestellten Zahlen. Ist der Bestand gefährdet, darf weiter nicht abgeschossen werden.“ Das ist übrigens bei einigen anderen Wildarten, wie etwa Gams, Auerwild und Birkwild, jetzt schon so. Nicht zu vergessen: Die Jägerschaft haftet dann, tritt die neue Regelung in Kraft, finanziell für jeden Schaden, den Wölfe anrichten.