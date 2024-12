Ex-Freundin ins Gesicht geschlagen: Mann ignoriert Einstweilige Verfügung

Am Mittwoch, den 4. Dezember 2024, kam es in der Wohnung einer 37-jährigen Frau am Handelskai in Wien zu einem erschütternden Vorfall. Trotz einer bestehenden Einstweiligen Verfügung gegen ihn suchte ein 35-jähriger Mann die Wohnung seiner Ex-Freundin auf. Als er die Wohnung betrat, zeigte er ihr eine Faustfeuerwaffe, die er in seinem Hosenbund trug. Der Anlass für den überraschenden Besuch war der Geburtstag des gemeinsamen Sohnes, doch der Besuch nahm eine dramatische Wendung.

Streit eskaliert: Mann schlägt Ex-Freundin

Der Vorfall eskalierte schnell, als es zu einem Streit über ein Mobiltelefon kam. Der Mann soll der Frau ins Gesicht geschlagen haben, was die Situation weiter anheizte. Der Konflikt endete nicht nach dem Schlag: Beim Verlassen der Wohnung soll der Beschuldigte seiner Ex-Freundin noch mit dem Erschießen gedroht haben.

Polizei nimmt Täter fest

Nachdem die Frau den Polizeinotruf gewählt hatte, fahndeten die Beamten nach dem 35-Jährigen. Doch dieser stellte sich kurze Zeit später selbst auf der Polizeiinspektion Ausstellungsstraße, wo er vorläufig festgenommen wurde. Der Beschuldigte bestritt alle Vorwürfe. Laut den Ermittlungen konnte jedoch keine Schusswaffe gefunden werden. In Folge der Anschuldigungen ordnete die Staatsanwaltschaft Wien die Überführung des Mannes in eine Justizanstalt an.