Dubai Coffee in Graz: Auf Trend-Schokolade folgt nun Heißgetränk

Der Social-Media-Trend ist einfach nicht zu stoppen: Die Dubai Schokolade erobert den österreichischen Markt. Neben SPAR und Shop Apotheke folgt bald auch HOFER: Dort wird die „Alyan Dubai Schokolade Pistachio“ ab 13. Dezember zu kaufen sein. Auch immer mehr Grazer Unternehmen springen auf den Hype auf.

Was ist Dubai Schokolade? Bei der Dubai Schokolade handelt es sich um eine Entwicklung der Gründerin von Fix Dessert Chocolatier in Dubai Sarah Hamouda. Die Kreation präsentiert sich auf den ersten Blick als Schokoladentafel. Das Besondere verbirgt sich jedoch im Inneren: Die Fülle besteht nämlich aus einer Mischung und Kadayif Teigfäden (auch bekannt als Engelshaar), die für den Crunch-Effekt beim Kauen verantwortlich sind. Aktuell gehen zahlreiche Videos viral, auf denen auch das unverwechselbare Geräusch, wenn man von der Schoko abbeißt, prominent hervorsticht.

Dubai Schokolade erobert Graz

In Graz gibt es die Dubai Schokolade schon seit Längerem bei „Eckhards Confiserie“ in der Sporgasse (Ecke Hauptplatz) sowie auch beim Standort im Einkaufszentrum CITYPARK zu kaufen. Erhältlich ist die Trend-Nascherei bereits seit einiger Zeit auch bei „Siggis Shisha Shop“ im Geschäft oder im Automaten davor.

Bei „Eckhards Confiserie" gibt es die Dubai Schokolade. Auch beim Automaten vor „Siggis Shisha Shop" kann man sich die Trend-Schoko holen.

Dubai Coffee bei Tchibo

Pünktlich zur Weihnachtszeit wird die Dubai Schokolade nun auch als Kaffee-Kreation serviert. Das Heißgetränk wird bei „Tchibo“ angeboten, wie in der Auslage des Standortes in der Herrengasse beworben wird. Der Dubai Coffee kostet 5,90 Euro – ein stolzer Preis für einen Kaffee. Jedoch nicht verwunderlich in Anbetracht der Tatsache, dass die Dubai Schokolade meist um die 20 Euro kostet.

Bei Tchibo gibt es jetzt einen Dubai Coffee

Social-Media-Trend im Grazer Weihnachtshandel

Immer mehr Grazer Süßwarenhändler bieten nun den Social-Media-Hype an. In direkter Nachbarschaft zu Tchibo präsentiert jetzt auch „Confiserie Heindl“ eine „Dubai Style Schokolade“ Mit Pistazie. Beim „Fachl“ im Einkaufszentrum MURPARK gibt es Dubai-Weihnachtsmänner zu kaufen.

Dubai Style Schokolade bei Heindl… …und Dubai Weihnachtsmänner im Fachl.