Karawanken-Derby: VSV-Adler wollen den Drachen die Flügel stutzen

Am Freitag gastiert HK SZ Olimpija Ljubljana in Villach.

Veröffentlicht am 5. Dezember 2024, 15:25 / ©HKO/Domen Jančič

Ein Heimsieg ist dabei durchaus im Bereich des möglichen. Denn acht von insgesamt zwölf Siegen fuhr der HK SZ Olimpija Ljubljana zu Hause ein. Auswärts präsentierten sich die Slowenen in der aktuellen Saison hingegen verbesserungswürdig. „Sie gewannen nur zwei ihrer zehn Begegnungen nach regulärer Spielzeit“, heißt es seitens der VSV-Adler. Die Blau-Weißen konnten bislang fünf von zehn Heimspielen erfolgreich gestalten und fuhren in Villach bisher sechzehn Zähler ein. Mit einem vollen Erfolg gegen die siebenplatzierten Slowenen würden sich die Adler zudem in eine gute Ausgangslage um eine Top-6-Platzierung bringen.

Villacher bereit für Karawanken-Derby

Das Aufeinandertreffen zwischen Adler und Drachen verspricht also brisant zu werden. Die aktuell achtplatzierten Villacher gewannen drei der letzten fünf Begegnungen gegen die Slowenen mit einer Torbilanz von 17:15. Positiv stimmt auch die Heimbilanz der Blau-Weißen gegen Ljubljana: Aus den letzten fünf Begegnungen in der Villacher Stadthalle ging man viermal als Sieger vom Eis.

Ausfall beim VSV

Im Heimspiel gegen HK SZ Olimpija Ljubljana muss VSV Headcoach Tray Tuomie jedoch weiterhin auf den verletzten Daniil Kulintsev verzichten, der weiterhin kein grünes Licht von der medizinischen Abteilung erhält.