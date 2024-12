Jetzt fix: Max Lercher wird steirischer SPÖ-Chef

Nach der Wahlniederlage am 24. November, wo die steirische SPÖ ihr historisch schlechtestes Ergebnis bekam, wurde bereits gestern bekannt gegeben, dass SPÖ-Chef Anton Lang am heutigen Donnerstag seinen Rückzug abwinkeln will. Laut Medienberichten sollte als Nachfolger Max Lercher folgen. Nun ist es fix: Lercher, aktuell noch Vorsitzender der SPÖ Obersteiermark-West, soll in die Fußstapfen von Lang treten. Am Donnerstagnachmittag wurde er mit 87 Prozent zum neuen SPÖ-Chef gewählt.

So äußert sich der neue SPÖ-Chef

Lercher sagt: „Als Analyse des Wahlergebnisses wäre es leicht zu sagen: Wir haben unsere Botschaften nicht an die Menschen gebracht. Aber in Wahrheit liegt das Problem woanders. Wir haben in vielen Bereichen die Glaubwürdigkeit verloren. Das haben wir verstanden. Deshalb ist unser politisches Programm klar: Die Sorgen und Nöte der Menschen ernst nehmen, konstruktiv und kritisch für sie eintreten und Lösungen dafür vorschlagen. So wollen und werden wir Schritt für Schritt das Vertrauen der Steirerinnen und Steirer zurückgewinnen.“ Und weiter weiter: „Wir werden die Oppositionsrolle nicht so anlegen, dass wir aus Prinzip gegen alles und jeden sind. Wir werden die Regierung an ihren Taten messen und konstruktive Vorschläge liefern. Immer mit einem Ziel: Die Lebensrealität der Steirerinnen und Steirer zu verbessern“.

Hannes Schwarz als Klubobmann nominiert

Als erste personelle Entscheidung hat Lercher Hannes Schwarz als Klubobmann im Landtag nominiert. Dieser Vorschlag ist vom Landesparteivorstand ebenfalls mit großer Mehrheit angenommen worden. Schwarz: „Als größte Oppositionspartei in der Steiermark beginnen wir ein neues Kapitel. Wir werden uns neu aufstellen und die Herausforderungen entschlossen meistern. Unsere Aufgabe ist klar: Macht braucht Kontrolle. Die Landesregierung unter Blau-Schwarz wird mit uns als kraftvolle und entschlossene Opposition rechnen müssen!“

