Notarzt nach Unfall in St. Veiter Produktionshalle im Einsatz

Zu einem Arbeitsunfall kam es am Donnerstag in der Gemeinde Micheldorf.

Der 61-jährige Niederösterreicher war in der Produktionshalle einer Firma in der Gemeinde Micheldorf, um einen Gabelstapler zu begutachten. „Dabei stolperte der Mann über eine am Boden liegende Eisenwalze“, heißt es seitens der Polizei. In der Folge verlor er das Gleichgewicht und stürzte rücklings auf ein Ladestartgerät.

Notarzt und Rettungskräfte im Einsatz

Bei dem Sturz zog sich der Arbeiter Verletzungen zu. Notarzt und Rettungskräfte wurden alarmiert. „Er wurde letztendlich ins Krankenhaus Friesach eingeliefert“, so die Beamten abschließend.