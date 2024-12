Mittelfinger-Show: ORF-Star Armin Assinger sorgt für Aufregung

Am Montagabend, dem 2. Dezember, stand der bekannte ORF-Moderator und ehemaliger Ski-Star Armin Assinger in Breitenfurt bei Wien, Bezirk Mödling, im Zentrum einer hitzigen Diskussion. Bei einer „Informationsveranstaltung“ zu einem umstrittenen Bauprojekt, das 310 Wohnungen und ein Primärversorgungszentrum auf der sogenannten „Breiteneder-Wiese“ vorsieht, moderierte Assinger im Auftrag der Immobilienunternehmerin Bettina Breiteneder. Sein Auftritt sorgte jedoch für massive Irritationen im Publikum.

„Entschuldigung, ich bin völlig neutral“

Mit teils persönlichem Stil und kontroversen Aussagen wie „Es gibt kein Recht auf Aussicht“ zog sich der Kärntner den Unmut vieler Zuhörer zu. Als die Stimmung immer angespannter wurde, verlor Assinger um 21.14 Uhr die Fassung und zeigte, laut Darstellung seines Anwalts zur Demonstration, den Stinkefinger Richtung Publikum. „Entschuldigung, ich bin völlig neutral. Ich komm‘ aus Kärnten“, antwortete er zuvor auf die Frage einer Zuschauerin. Das Medium „ZackZack“ berichtete heute über den Vorfall. Anmerkung: Auf der Bühne standen außerdem Beteiligte des Projekts, unter anderem Ärzte, die die Fragen beantworten sollten.

Assinger streckt den Mittelfinger aus

Nun, wie kam es zum Stinkefinger-Eklat? Assinger erzählt auf der Bühne: „Ich bedanke mich sowieso bei dem Herrn, der heute zu mir gekommen ist und gesagt hat: ‚Ist heute Millionen-Show, Assinger?'“ An diesem Punkt streckte der Kärntner dann den Mittelfinger in Richtung Publikum und erzählt weiter: „Das ist ein sehr freundlicher Zeitgenosse, vielleicht sehe ich ihm noch und werde ein Bier mit ihm trinken.“ Assingers Anwalt erklärte diesbezüglich gegenüber „ZackZack“: „Als Herr Assinger am Veranstaltungsort eintraf, wurde er vor Zeugen von einer Person beleidigt, was mit einer entsprechenden Geste – dem Zeigen des ‚Stinkefingers‘ – begleitet wurde. Herr Assinger schilderte lediglich diesen Vorfall am Podium und demonstrierte die gegen ihn gerichtete Geste.“

Hinweis: Die Stinkefinger-Szene ist ab 2:49 zu sehen.

Immobilienprojekt kassiert viel Kritik

Das Immobilienprojekt, das auf der Breiteneder-Wiese gebaut werden sollte, ist seit Monaten ein Politikum in Breitenfurt. Bereits 2019 scheiterte ein ähnlicher Vorstoß an einer Volksbefragung. Nun wird am Sonntag, dem 8. Dezember, erneut abgestimmt – begleitet von heftiger Kritik. Es bleibt abzuwarten, welche Entscheidung letztlich getroffen wird.