Krampuslauf sorgt für Wirbel: „Mit Brauchtum hat das nichts zu tun“

Ein Video eines Krampuslaufs in Hartberg (Steiermark) sorgt auf den Sozialen Netzwerken für Wirbel.

Eine Videoaufnahme von einem steirischen Krampuslauf in Hartberg bei der Disco Excalibur sorgt aktuell für eine Welle der Empörung in den Sozialen Medien. Darauf zu sehen sind die Verkleideten, wie sie die Absperrungen, welche Krampusse und Publikum voneinander trennen, wegreisen. Daraufhin stürmen die Teufel mitsamt ihrer Ruten in die Zuschauertraube.

Kritik und Zustimmung in den Kommentaren

Für dieses Video erntet die Krampusgruppe saftige Kritik – aber nicht nur. Einige User sind nämlich der Meinung, so etwas gehöre zu einem „echten Lauf halt einfach dazu“. Wie aber bei so vielen Themen, scheiden sich auch hier die Geister. „Der uneingeschränkte Missbrauch des eigentlichen Brauchtums!“, kritisiert ein Facebook-Nutzer die Szenen im Video. „Mit Brauchtum hat das nichts zu tun“, bekräftigt ihn ein anderer. Gegenteiliger Meinung sind jedoch andere User. „Absperrgitter haben für mich mit Brauchtum absolut gar nichts zu tun“, heißt es beispielsweise in einem Kommentar.

Keine spontane Gewaltaktion, sondern geplante Choreo

Der Obmann der Krampusgruppe Uwe Stückelschwaiger reagiert auf die Kommentare gelassen: Laut ihm handelt es sich nicht – wie es anfangs scheint – um eine spontane Gewaltaktion, sondern um eine Choreografie, die bei der Brauchtumsgruppe schon langjährige Tradition hat. Die Zuschauer werden in zwei Hälften eingeteilt: Die linke Seite ist der sogenannte „Schlagzonenbereich“, die rechte Seite die „kindergerechte Variante“, erklärt der Obmann der Kleinen Zeitung. Vor dem Lauf wird das Publikum über dieses Vorgehen informiert, damit alle Bescheid wissen und sich für eine Seite entscheiden können.

Video löst hitzige Diskussion aus

Die zahlreichen Meinungen und negativen Kommentare unter dem Video sorgen beim Obmann nicht für Ärger. Ganz im Gegenteil: Er freut sich, dass der Krampuslauf viral ging. Es wurde mehrere hundert Male auf verschiedenen Social-Media-Plattformen geteilt und kommentiert. Dadurch entstanden ist auch ein reger Diskurs rund um das Thema Brauchtum im Allgemeinen und über den Zweck von Absperrungen bei Krampusläufen. „Wir würden am liebsten ohne Absperrung laufen. Ich habe sogar das Gefühl, dass sie mehr Unfälle hervorrufen, als sie verhindern“, resümiert Stückelschwaiger gegenüber der Kleinen Zeitung.