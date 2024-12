Schwerer Arbeitsunfall: Lagerarbeiter fuhr Kollegen unabsichtlich über Fuß

Ein 61-jähriger Lagerarbeiter aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag war gegen 14.30 Uhr in einer Firma in der Lindenstraße mit einem Gabelstapler dabei, einen Transporter zu beladen. „Dabei fuhr er unabsichtlich seinem 32-jährigen Arbeitskollegen, ebenfalls aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, über den rechten Fuß. Der Verletzte dürfte einen Knöchelbruch erlitten haben und wurde in das LKH Hochsteiermark nach Bruck an der Mur eingeliefert, berichtet die Polizei. Das Arbeitsinspektorat Leoben wurden vom Vorfall in Kenntnis gesetzt.