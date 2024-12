Österreicher (79) vermisst: Polizei findet Mann unterkühlt in Garage

In Groß-Siegharts (Bezirk Waidhofen an der Thaya) wurde in der Nacht auf Donnerstag, 5. Dezember, eine Suchaktion ausgelöst: Eine Frau hatte ihren 79-jährigen Ehemann am Mittwoch gegen 23.45 Uhr als vermisst gemeldet. Der Mann war seit etwa 21 Uhr aus der gemeinsamen Wohnung abgängig. Mehrere niederösterreichische Polizeiinspektionen koordinierten eine Suche mit Polizeidiensthunden und einer Drohne.

Happy End!

Gegen 2.40 Uhr das glückliche Ende: Der Vermisste wurde in einer offenen Garage in der Nähe seines Wohnhauses aufgefunden. Von der Landespolizeidirektion Niederösterreich heißt es: „Der Mann dürfte vermutlich gestürzt sein und war extrem unterkühlt. Er wurde dem Rettungsdienst übergegen und in ein Krankenhaus verbracht.“