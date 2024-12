KAC beendet erste Grunddurchgangshälfte in Vorarlberg

Mit dem Auswärtsspiel beim aktuellen Tabellenletzten – den Pioneers Vorarlberg – beendet der EC-KAC am Freitag, dem 6. Dezember 2024, die erste Hälfte seines Grunddurchgangs in der win2day ICE Hockey League. Die Rotjacken kehren erstmals seit der letztjährigen Viertelfinalserie nach Feldkirch zurück und werden nach dieser Begegnung jeden der zwölf ICE-Konkurrenten jeweils ein Mal zu Hause und ein Mal auswärts bespielt haben.

KAC-Verteidiger: „Waren immer schwierige Partien“

„Es hat nichts zu bedeuten, dass die Pioneers noch nicht viele Spiele gewonnen haben, für uns waren es gegen sie in der Vergangenheit immer schwierige Partien, vor allem auswärts“, meint KAC-Verteidiger Clemens Unterweger dazu. „Auf eigenem Eis agierten die Vorarlberger gegen uns immer sehr strukturiert und gut organisiert, das hat uns in den letzten Begegnungen in Feldkirch das Leben schwergemacht. Wir müssen also von der ersten Minute an bereit sein und unser Spiel durchziehen, damit wir Punkte mitnehmen können.“

Personelle Ausfälle beim KAC

Unterweger kehrt in Vorarlberg zurück ins KAC-Aufgebot, nachdem der Verteidiger die letzten sieben Ligaspiele aufgrund einer Oberkörperverletzung verpasst hatte. Unverändert nicht zur Verfügung stehen Langzeitausfall Luka Gomboc, Thomas Hundertpfund und Johannes Bischofberger. Neu auf der Liste der fehlenden Spieler scheint zudem Mathias From auf, bei dem früh im Spiel gegen Asiago eine Unterkörperblessur akut wurde. Nicht zurückgreifen kann der Trainerstab in den kommenden drei Ligaspielen auf Thomas Klassek, Oliver Lam und David Waschnig, die zu Wochenbeginn in den Kader der österreichischen U20-Nationalmannschaft eingerückt sind. Aufgrund dieser personellen Rahmenbedingungen rücken am Freitag die Verteidiger David Maier und Tobias Sablattnig in den Angriff.