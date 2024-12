Kärntner wollte Fahrerflüchtigen stoppen und wurde fast überfahren

Die Polizei wurde am Donnerstag zu einem Parkplatz im Villacher Stadtgebiet alarmiert.

Die Polizei wurde am Donnerstag zu einem Parkplatz im Villacher Stadtgebiet alarmiert.

Veröffentlicht am 5. Dezember 2024, 18:47 / ©5 Minuten

Alles begann, als ein 38-jähriger Villacher beim Rückwärtsausparken einen parkenden Wagen beschädigte. Doch anstatt den Schaden zu melden, fuhr er in Richtung Ausfahrt davon. Womit er wohl nicht gerechnet hatte: „Ein Zeuge verständige den 64-jährigen Besitzer des beschädigten Autos“, so die Polizei. Dieser nahm daraufhin das beschädigte Fahrzeug in Betrieb und fuhr dem fahrerflüchtigem Lenker bis zur Ausfahrt des Parkplatzes nach.

Mann musste zur Seite springen

Dort stellte er sich vor den fahrerflüchtigen Wagen und wollte so den Lenker am Wegfahren hindern. Dieser fuhr jedoch einfach los und zwang dadurch den 64-Jährigen zur Seite zu springen. Glücklicherweise wurde der Mann dadurch nicht verletzt. Er verständigte daraufhin die Polizei.

Beamte machten fahrerflüchtigen Lenker ausfindig

„Bei den anschließenden Erhebungen konnte die Wohnadresse des Mannes ermittelt werden. Er wurde dort angetroffen und war offensichtlich alkoholisiert“, schildern die Beamten den weiteren Verlauf. Er verweigerte den Alkotest. Dennoch wurde ihm der Führerschein vorläufig abgenommen. Der Lenker wird nach Abschluss der Erhebungen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt und der Behörde angezeigt.