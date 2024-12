Radlerin (85) kollidiert mit Auto in Feldkirchen

Die 85-jährige Frau aus dem Bezirk Feldkirchen war gegen 13.30 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Gehsteig der Milesistraße in Feldkirchen unterwegs. Da passierte es: Auf Höhe der Ausfahrt der hiesigen Musikmittelschule stieß sie gegen den stehenden Wagen einer 57-jährigen Frau. In der Folge kam die Radfahrerin zu Sturz und zog sich Verletzungen zu. „Sie wurde nach Erstversorgung durch einen Notarzt von der Rettung in das UKH Klagenfurt gebracht“, heißt es vonseiten der Polizei. Am Auto entstand ein leichter Sachschaden.