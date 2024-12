Eskalation: Krampus-Gruppe legte sich mit Polizisten an

Ein unangemeldetes Krampustreiben auf einem Parkplatz an der Ötztaler Bundesstraße (B186) in Längenfeld (Bezirk Imst) artete in der Nacht vom 4. auf den 5. Dezember aus. Zwischen 21.30 Uhr und 00.30 Uhr hielten Krampusse wahllos Autos an und hinterließen Schäden an mehreren Fahrzeugen. An einem Auto wurden die Windschutzscheibe und Türgriffe beschädigt, während bei einem anderen die Radkappen von den Felgen gerissen wurden. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Im Zuge der Ermittlungen stieß die Polizei in Längenfeld auf die verdächtige Gruppe, bestehend aus Männern im Alter von 20 bis 45 Jahren. Die Krampusse reagierten jedoch aggressiv und unkooperativ. Eine Polizistin wurde von einem der Männer lautstark beschimpft. Trotz mehrmaliger Aufforderung gab der Krampus seine Identität nicht bekannt und ging weg, um sich der Amtshandlung zu entziehen.

Als zwei Beamte ihn festhielten, eskalierte die Situation weiter: Fünf weitere Krampusse umringten die Polizisten, beschimpften sie und zerrten sie vom Festgehaltenen weg, sodass dieser sich losreißen und flüchten konnte. Erst durch das Eingreifen zusätzlicher Polizeistreifen konnte die Situation vor Ort unter Kontrolle gebracht werden. Die Identitäten einiger Mitglieder der Gruppe wurden festgestellt. Nach Abschluss der Ermittlungen wird Anzeige an die zuständigen Behörden erstattet.