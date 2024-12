Einbrecher nutzten Abwesenheit der Hausbesitzerin aus

Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in Wolfsberg.

Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in Wolfsberg.

Veröffentlicht am 5. Dezember 2024, 19:10 / ©sdecoret/ fotolia.com

Laut ersten Informationen der Polizei brachen bislang unbekannten Täter die Terrassentür eines Wohnhauses in Wolfsberg aus. Dazu machten sie sich die Abwesenheit der Hausbesitzerin zu Nutze.

Ermittlungen nach Einbruch in Wolfsberg laufen

„In der Folge stahlen sie gezielt diversen Gold- und Modeschmuck im Wert von mehreren tausend Euro“, heißt es seitens der Beamten. Zwar sah eine Reinigungskraft am 1. Dezember 2024 die offene Terrassentür, diese dachte sich jedoch nichts und schloss sie einfach. „Der Einbruch wurde erst vom Opfer nach ihrer Rückkehr am 5. Dezember entdeckt“, so die Ermittler abschließend.