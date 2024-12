Traditionsbetrieb gerettet: Nach über 43 Jahren in neue Hände übergeben

Gute Neuigkeiten: „Michaela’s Papierfachgeschäft in der Zinzendorfgasse lebt weiter!“, wird in einem Facebook-Posting verkündet. Nach über 43 Jahren verabschiedet sich Michaela Dellemeschnig aus dem Grazer Univiertel und übergibt ihren Traditionsbetrieb in neue Hände. Fast hätte die Steirerin das Papierfachgeschäft schließen müssen, nun wurden aber doch noch Nachfolger gefunden.

Lebenswerk wird weitergeführt

Mit Ende des Jahres wird die Betreiberin ihr Lebenswerk an die neuen Eigentümer David Kirchengast und Hossein Mirzaei übergeben. „Wir freuen uns, den Spirit des Geschäfts mit all seiner Erfahrung und Tradition weiterzuführen. Gemeinsam mit Barbara, die Teil des Teams bleibt, starten wir in ein neues Kapitel – mit viel Leidenschaft für Papier, Schreibwaren, Geschenksideen und Inspiration“, so blicken die neuen Betreiber freudig der kommenden Zeit entgegen.