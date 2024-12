„Verlorene Pakete“ mit geheimnisvollem Inhalt: Pop-up-Store in Graz

Verlorene "Mystery Pakete" gibts es während fünf Tage in Graz zu kaufen.

Verlorene "Mystery Pakete" gibts es während fünf Tage in Graz zu kaufen.

Veröffentlicht am 5. Dezember 2024, 19:53 / ©King Colis

In Wien gab es jüngst einen enormen Ansturm auf diesen neuen Pop-up-Store – von 10. bis 14. Dezember (Dienstag von 9 bis 19 Uhr, Samstag von 9 bis 18 Uhr) macht das französische Einkaufserlebnis „King Colis“ jetzt zum ersten Mal in der Steiermark Station.

Pakete, die niemals beim richtigen Besteller angekommen sind

Im Center West in Graz (gleich neben der Center-Info) warten auf die Besucherinnen und Besucher 10 Tonnen an verlorenen Paketen mit geheimnisvollem Inhalt. Also Pakete, die niemals beim richtigen Besteller angekommen sind. Bezahlt wird nach Gewicht: 1,99 Euro für Standard Pakete und 2,79 Euro für Amazon Pakete – pro 100 Gramm. Die Kunden haben im Geschäft 10 Minuten Zeit, um ihre Auswahl zu treffen. Dia Pakete dürfen vorab natürlich nicht geöffnet werden. Hoffen darf man auf wahre Schnäppchen: High-Tech-Geräte? Markenkleidung? Schuhe? Uhren oder Schmuck? Sogar Gold und wertvolle Handys sollen aus den Mystery-Paketen schon ausgepackt worden sein.

„Schluss machen mit Verschwendung“

Woher die verlorenen Pakete kommen: Jedes Jahr gehen in Europa Millionen Pakete aus verschiedenen Gründen verloren, oft aufgrund fehlerhafter Adressangaben. Früher wurden diese nicht zugestellten Pakete vernichtet. King Colis macht Schluss mit dieser Verschwendung. Im Jahr 2023 hat sich das französische Start-up dazu entschlossen, verlorene Pakete aufzukaufen und ihnen ein neues Leben zu geben, indem sie bei besonderen Veranstaltungen in den wichtigsten Einkaufszentren Europas zum Verkauf angeboten werden. Ein umweltbewusster Ansatz, der den CO2-Fußabdruck von Abfällen reduziert.