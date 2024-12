Tödliche Kollision: Biker (64) stirb, Autofahrerin (72) angezeigt

Die 72 Jahre alte Autofahrerin aus dem Bezirk Südoststeiermark lenkte gegen 14.30 Uhr ihr Fahrzeug auf der Gemeindestraße „Stadelteichweg“ in Richtung Norden und wollte an der Kreuzung die Landesstraße 201 in gerader Richtung überqueren. „Sie hielt ihren Wagen an und fuhr, nachdem sei die Straße frei wähnte, wieder los. Dabei dürfte sie den auf der L201 aus Richtung Osten (Feldbach/Berndorf) kommenden Motorradfahrer übersehen haben“, informiert die Polizei.

Verdacht der Fahrlässigen Tötung

Der 64-Jährige, er stammt ebenfalls aus dem Bezirk Südoststeiermark, prallte gegen den Wagen und wurde auf die Fahrbahn geschleudert. Er erlag noch an Ort und Stelle seinen Verletzungen. „Ein Alkotest bei der 72-Jährigen verlief negativ. Die Unfalllenkerin wurde nach Hause begleitet und dort vom Kriseninterventionsteam betreut. Die Frau wird wegen des Verdachtes der Fahrlässigen Tötung an die Staatsanwaltschaft Graz angezeigt“, heißt es von der Polizei. Die Staatsanwaltschaft Graz gab die Leiche des Motorradfahrers zur Beerdigung frei.