Unfall in St. Peter: „Habe einen Knall gehört und bin rausgerannt“

Veröffentlicht am 5. Dezember 2024, 20:21 / ©Google Streetview

Ab späten Mittwochnachmittag, den 4. Dezember 2024 erlitt ein 81-jähriger Grazer einen medizinischen Notfall während der Fahrt. Im Bereich der Bushalltestelle „Schulzentrum St. Peter“ soll der 81-Jährige laut Zeugen mit einem Fahrradständer kollidiert sein. Danach sei er auf einen an der Ampel stehenden Wagen zugefahren und es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen.

Zustand des Grazer kritisch

Mehrere Passanten eilten daraufhin zu Hilfe, zogen der Grazer aus dem verunfallten Wagen und setzten die Rettungshilfe in Gang. „Der 81-Jährige wurde vor Ort reanimiert und weiters ins LKH Graz gebracht, sein Zustand ist kritisch. Ein Alkotest verlief negativ. Laut Aussagen des unverletzten zweitbeteiligten Pkw-Lenkers habe der Mann bei der Kollision einen bewusstlosen Eindruck gemacht“, berichtete die Polizei. Der Fahrzeuglenker selbst konnte zum Unfall noch nicht befragt werden.

Ersthelfer kam Verletzten zu Hilfe

Einer der Ersthelfer schildert nun die Ereignisse gegenüber 5 Minuten. „Ich habe einen Knall gehört und bin raus gerannt und habe gesehen, dass das in den Radständer fuhr“, berichtet er davon, wie er auf den Vorfall aufmerksam wurde. Er zögerte nicht und eilte dem Verunfallten zu Hilfe: „Ich habe die Autotür mit Gewalt geöffnet, den Motor abgeschaltet und den Sicherheitsgurt gelöst. Danach habe ich den Patienten aus dem Auto geholt und mit andern Personen in die stabile Seitenlage gebracht.“ Daraufhin haben die Ersthelfer mit der Reanimation begonnen, bis die Einsatzkräfte schließlich am Unfallort eintrafen und übernahmen.