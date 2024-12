Internet-BetrÃ¼ger prellten KÃ¤rntnerin (48) um zehntausende Euro

Veröffentlicht am 5. Dezember 2024, 21:09 / ©u_forabl72pp auf Pixabay

Begonnen hat alles am 23. September 2024. An diesem Tag wurde die 48-Jährige auf eine mutmaßliche Online-Trading-Börse aufmerksam. „Unbekannte verleiteten sie in der Folge dazu, mehrfach Überweisungen mit einer Gesamthöhe von mehreren zehntausend Euro durchzuführen“, heißt es seitens der Polizei.

Betrüger versprachen ihr hohen Gewinn

„Angefangen hat dies mit der Zahlung eines geringen Betrages auf ein Bankkonto in Malta“, schildern die Beamten das Vorgehen. Dieser Betrag habe sich auf der Online-Börse bald zu 250.000 US-Dollar entwickelt. Um diese zu bekommen, sollte die Frau weitere Zahlungen in Höhe von jeweils mehreren tausend Euro tätigen. Erst danach erstattete die Kärntnerin Anzeige.