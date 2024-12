Über 30 Aussteller beim traditionellen Wernberger Advent

Der Nikolaus hatte heuer in Wernberg alle Hände voll zu tun.

Veröffentlicht am 5. Dezember 2024, 21:11 / ©Peter Kowal senior

Bereits bei der offiziellen Eröffnung am Gemeindevorplatz freute sich Bürgermeisterin Doris Liposchek (SPÖ) über hunderte Besucher, die in der Folge den Adventmarkt mit über 30 Ausstellern aus Wernberg und Umgebung stürmten. Nach ihren Grußworten überreichte die Gemeindechefin das Mikrofon Pater Bruno, der den Weihnachtsbaum segnete. „Für die Baumspende bedanken wir uns bei Familie Jakopitsch aus Stallhofen“, so Liposchek.

Geschenke vom Nikolaus

Dann riefen die Kinder der Kindergärten Damtschach und Goritschach inbrünstig den Nikolaus herbei, dem sie Lieder und Gedichte vortrugen. Als Dankeschön erhielten sie kleine Geschenksäckchen. Musikalisch umrahmt wurde der „Wernberger Advent“ von Karoline Hecher und Doris Ozwirk vom „Kärntner Herzklong“ sowie von der Jagdhornbläsergruppe Landskron.