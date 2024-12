Dieses Wetter erwartet uns am Nikolaustag

Hier ist die Prognose für den Nikolaus-Tag in Österreich.

Veröffentlicht am 5. Dezember 2024, 21:28 / ©Kurt Nöhmer

Für Freitag ist Regen und Schnee entlang der Alpennordseite angesagt. Besonders in den Morgenstunden ist von Vorarlberg bis Niederösterreich Vorsicht geboten: Gefrierender Regen sorgt lokal für Glatteisgefahr. Während die Schneefallgrenze anfangs noch zwischen 1300 und 1800 Metern liegt, sinkt sie bis zum Abend auf 800 bis 1000 Meter ab.

Im Tagesverlauf lockert sich die Bewölkung vor allem im Süden und Westen auf, wo sich zeitweise die Sonne zeigt. Doch die GeoSphere Austria fügt hinzu: „Im Norden und Osten bleibt es hingegen trüb und regnerisch.“ Der Wind weht mäßig bis lebhaft und zeitweise kräftig aus westlicher Richtung. Zu den Temperaturen: In der Früh liegen sie zwischen frostigen minus 7 Grad und milden plus 4 Grad. Tagsüber steigen die Werte auf 1 bis maximal 10 Grad, wobei die höchsten Temperaturen in Vorarlberg und Tirol erwartet werden.