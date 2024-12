Trüber Nikolaustag: Wolken und Kälte dominieren in Kärnten

Graue Wolken ziehen am Freitag über Kärnten.

Viele Wolken ziehen am Freitag, dem 6. Dezember 2024, über Kärnten. „Zeitweise kann es in den nördlichen Regionen auch ein wenig regnen oder schneien“, erklären die Meteorologen von Geosphere Austria. Lokal ist in den Morgenstunden auch gefrierender Regen möglich.

Nebel hält sich zäh

Niederschlagsfrei bleibt es hingegen in den übrigen Landesteilen. Zwar hält sich im Osten bis zur Mittagszeit der Hochnebel; am Nachmittag ziehen jedoch die letzten Wolken ab und es kann sich mancherorts sogar die Sonne zeigen. „Teils frischt der Nordwestwind mäßig auf“, so die Fachleute abschließend.