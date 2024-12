Wetter in Wien: Der Nikolaustag sorgt für Glatteis-Gefahr

Das Wetter in Wien zeigt sich am Freitag von seiner trüben Seite: Starke Bewölkung dominiert den Himmel, und am Vormittag regnet es zeitweise. Besonders in den frühen Stunden ist Vorsicht geboten – gefrierender Regen sorgt örtlich für Glatteisgefahr. Am Nachmittag bessert sich die Lage langsam, der Regen lässt nach und es bleibt meist trocken. Der Wind weht zunächst mäßig bis lebhaft aus Südost, dreht jedoch am Abend auf West. Die Temperaturen starten frostig mit minus 1 bis plus 1 Grad, steigen jedoch bis zum Abend auf milde 5 bis 6 Grad an.