Unfälle legten S1 bei Schwechat lahm

Am Donnerstag

Veröffentlicht am 6. Dezember 2024, 06:46 / ©FF Schwechat

Noch während der Einsatzleiter die Mannschaft für den ersten Einsatz einteilte, kam es zu einer weiteren Alarmierung. Ein weiterer Lastwagen blieb, ebenso auf der S1, nur diesmal in Fahrtrichtung Vösendorf, bei der Abfahrt zur Raststation zum Erliegen. Der zweite Lastwagen ließ sich mit den eigenen Mitteln nicht entfernen. So wurde entschieden, das Kranfahrzeug des Nö-Landesfeuerwehrverbandes zu alarmieren. „Gemeinsam mit einem Teil unserer Mannschaft konnte der Lastwagen rund zwei Stunden später zur nahegelegenen Raststation abgeschleppt werden“, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Schwechat.

Auf der S1 kam es zu Unfällen. Die Freiwillige Feuerwehr Schwechat wurde alarmiert. Keine Personen wurden verletzt.

Unterdessen mussten beim ersten Unfall die Unfallfahrzeuge mittels Seilwinde getrennt werden, ehe diese einzeln abgeschleppt werden konnten. Die zwei am Unfall beteiligten Lastwägen konnten die Unfallstelle selbstständig verlassen. „Insgesamt standen die ehrenamtlichen Kräfte der Feuerwehr Schwechat bei beiden Unfällen rund 2,5 Stunden im Einsatz. Ein Dankeschön gilt den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Mödling, welche uns tatkräftig unterstützt haben!“, so der Sachbearbeiter Öffentlichkeitsarbeit, Alexander Paulus, von der Freiwilligen Feuerwehr Schwechat. Während der gesamten Arbeiten war die S1 Außenring-Schnellstraße in Richtung Schwechat, zwischen den Abfahrten Schwechat Ost und Mannswörth, gesperrt. Bei den Unfällen kamen keine Personen zu Schäden.